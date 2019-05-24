台灣田徑公開賽即將在明日下午於台北田徑場開跑，鄭兆村、楊俊瀚、陳奎儒與陳傑等國內好手將全力捍衛留下金牌的重任，楊俊瀚與陳奎儒則是瞄準目標鎖定東奧門票。

甫在上海鑽石大獎賽以87.12公尺拿到銀牌，並且獲得東京奧運入場券的男子標槍名將鄭兆村，今天一派輕鬆的出席賽前記者會，他在受訪時表示，先前在亞錦賽雖然拿到金牌，但卻也不小心拉傷，緊接著又在國訓中心感冒發燒一度超過40度，緊急送醫掛點滴，前往上海參加鑽石大獎賽，原本害怕狀況會很差，沒想到第一次就擲超過80公尺，信心瞬間暴增，第二次就順利擲破86公尺，很開心最後能以87.12公尺拿到銀牌。

對於這次比賽，鄭兆村說，不會給自己太大壓力，只求每次都可以維持超過80公尺以上的成績，接下來將在6月9日前往歐洲移地訓練，將參加奧斯陸、摩納哥與芬蘭三場比賽，希望能在東京奧運的時候改寫個人最佳91.36成績替中華隊拿到獎牌。

楊俊瀚在這次比賽將與加拿大奧運銅牌名將德格拉塞同場較勁，主辦單位中華田協也將刻意安排兩人在隔壁跑道，希望能藉此刺激楊俊瀚，跑進10.05秒的奧運門檻。楊俊瀚表示，從亞錦賽、大運會到世界接力大賽都能跑得不錯，可惜上周日本大阪的世界挑戰賽過於疲累導致成績有些許落差，這次比賽先以突破全國紀錄(10.11秒)為目標，如能拿到東奧門票是最好的結果了。

目標同樣鎖定東奧門票的還有男子110公尺跨欄好手陳奎儒，他目前保持的全國紀錄是13.39秒，而東奧門檻是13.32秒，雙方之間只有0.07秒的差距，這次台灣公開賽與加拿大全國紀錄保持人卡布正面對決。陳奎儒說，最重要的是把金牌留在國內，然後再全力拼搶奧運門票。

已有兩次奧運參賽經驗的男子400公尺全國紀錄保持人陳傑，雖然現在距離東奧門檻還有段距離，但他沒有放棄，並且認為重點不再於能否參加奧運，而是每次比賽能不能自我突破。

(中時電子報)