桃園市空服員職業工會預計今晚與長榮航開重啟協商，不過工會今指控長榮臨時要求開直播，又向媒體放話抹黑工會，臨時決定把協商地點改至勞動部。長榮則說，早已向工會提出直播訴求，但被工會拒絕，絕不是臨時提出，公司也沒有放話抹黑，今天會在原地點等待工會，來不來協商要由工會決定。

空服員工會指出，勞資方於5月23日針對協商會議的議事規則進行討論，決議不開放記者列席，會中不接受任何訪談或提問，資方23日晚間突然才要求工會開放直播，工會澄清並非不願接受媒體與社會檢驗，而是涉及如此重大勞資爭議，相關會議規則必須有充分討論與配套。

空服員工會預計5點半於長榮桂冠酒店與長榮航空協商，為此臨時變卦，改到勞動部舉行記者會，並要求在勞動部舉行協商。

長榮航空總經理孫嘉明則表示，工會昨晚先回應媒體「資方沒有提出直播訴求」，今天又改口說「沒有討論直播細節」，證明公司早已提出直播訴求，並非臨時提出，長榮的團隊仍會在長榮桂冠酒店等待工會協商代表，若到6點仍等不到人，代表協商破局。

(中時 )