外傳監察院搞烏龍!前中研院長翁啟惠已被撤銷彈劾卻仍遭公懲會記申誡，監察院今天表示，監察法並無所謂「撤銷彈劾」，監察院訴願審議委員會今年3月28日第5屆第44次會議決議撤銷的，是有關翁啟惠違反公職人員財產申報法裁罰處分，並非彈劾案的撤銷。

查翁啟惠在任職中央研究院院長期間，因假借權力以圖本身或他人利益等重大行政違失，2017年7月24日遭監察院彈劾並移送公懲會，公懲會申誡在案。該懲戒案件與翁啟惠不服本院前以其2012與2013年度公職人員財產申報，違反公職人員財產申報法所為2017年12月7日院台申參一字第1061834215號及2018年12月6日院台申參一字第1071833559號行政處分是兩件事。

監察院表示，監察法並無所謂「撤銷彈劾」，監察院訴願審議委員會今年3月28日第5屆第44次會議決議撤銷的，是有關翁啟惠違反公職人員財產申報法裁罰處分，並非彈劾案的撤銷。

(中時 )