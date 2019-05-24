白河「蓮鄉自行車道」兩旁的阿勃勒正開滿黃金花海。（劉秀芬翻攝）

每年5月至8月正是白河蓮花盛開的季節，總是吸引不少遊客來賞花。除了蓮花，「蓮鄉自行車道」兩旁的阿勃勒也正開滿黃金花海，假日及早晚已經吸引了許多民眾駐足拍照。

台南市政府觀光旅遊局局長陳信安表示，2014年建置白河蓮鄉自行車道時，選擇於兩側種植阿勃勒，主要是考量阿勃勒花期接續在木棉花之後，更可搭配蓮花季活動，提供遊客更多元美麗的小鎮景緻。

白河區公所所長蕭福清表示，「蓮鄉自行車道」串聯了玉豐綠色隧道及小南海周邊自行車道，全長1.2公里，路線平坦十分適合親子同遊。蕭福清也說，公所白河蓮花季陸續推出多項活動，25日有畫荷扇體驗活動、6月1日有蓮花寫生、6月5日有蓮子品嘗會及包粽祈福活動，7月還有「剝蓮子七淘趣」一日遊活動等，歡迎民眾報名參加。

白河區公所也推薦來賞花的遊客，可以順遊三級古蹟火山碧雲寺，欣賞美麗夕照，到關子嶺體驗泥漿溫泉，或是到全台南最高的山大凍山健行。此外，白河鴨頭、市場肉圓、豆菜麵、莊良伯麵店及關子嶺甕缸雞、茶葉蛋，都是不容錯過的美食，而白河特產手工製作的蓮藕粉及現採蓮子，更是最佳回程伴手禮。

(中時 )