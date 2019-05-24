英相梅伊宣布下台

BREAKING: Theresa May announces she will resign as leader of the Conservative Party on Friday 7th June and will stay in office until the process of finding a replacement is concluded.



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英國脫歐至今遲遲無法實現，英國首相梅伊（Theresa May）試過3次，卻始終得不到國會支持。她周五在淚光中說，自己已竭盡全力，決定在6月7日辭去首相與保守黨黨魁職務。

據BBC報導，英國首相梅伊提出的新脫歐計畫令內閣不滿，下議院領袖李德森(Andrea Leadsom)為此請辭。梅伊面臨挫敗後，決定宣佈請職，她將成為第二次世界大戰以來，任期第三短的首相。

梅伊激動地說，「未能實現脫歐，對我來說，將是我從政生涯最深的遺憾。」此外，她說自己是繼柴爾夫人後的第二位英國女首相，但她絕不會是最後一個。

梅伊24日在唐寧街10號首相官邸門口召開記者會，她表示，在過去幾個月以來，她已竭盡全力，希望能穩健地達成脫歐任務，但遺憾地未能達到目標，實在已心力交瘁，決定放手。保守黨黨魁選舉預計從6月10日啟動，梅伊希望，在這期間她能擔任內閣看守首相。而新首相一旦產生，可能會推動更果決的英國退歐協議。

梅伊在夫婿菲利普的注視下，熱淚盈眶，幾乎說不下去，不過她仍表示，她以自己能為心愛的國家服務為榮。

在講完話之後，她立即轉身回到官邸，沒有接受記者的提問，也沒有說明她對下任首相的想法。

在保守黨黨魁競選為期6周的時間內，梅伊將暫時繼續擔任首相。而美國總統川普6月3－5日到英國進行國事訪問時，梅伊也將負責接待。

(中時電子報)