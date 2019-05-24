李小龍銀幕上的豪氣與眼神無人可取代。(戴忠仁提供)

全世界每一年有數百支名表拍賣，但有一只無可取代的手錶即將在香港上拍。它過去的主人是一代巨星李小龍。

《國寶檔案》主持人戴忠仁今天專程到香港，下飛機第一件事就是去富藝斯拍賣(Phillips)預展現場看這支手錶。戴忠仁說，李小龍是所有華人的偶像，當中國大陸還沒有翻身時，李小龍已經靠著自己的魅力和實力崛起，當華人電影還習慣小圈圈時，李小龍開始帶著香港電影走進全世界。李小龍離開人世已經46年了，但他的身影至今還是中國人的驕傲，李小龍的名字現在還是中華武術和華人武打電影的代名詞。

李小龍Universal Genève的Polerouter手錶 也是當年的精密科技產品。(戴忠仁提供)

這只李小龍手錶將是拍賣會的焦點。(戴忠仁提供)

這支錶是老錶廠宇宙(Universal Genève )所出品的北極航行(Polerouter)，在李小龍成名前常戴著它。後來李小龍將這支錶送給赫伯傑克森(Herb Jackson)，傑克森是李小龍早年在美國收的徒弟，兩人因為習武而建立深厚交情。約在1968年時，李小龍將腕錶拿下送給了赫伯傑克森。當李小龍回到香港發展時，兩人還常信件往返，足見雙方情誼。

這支手錶本身也有特殊背景，錶款是由鐘錶大師Gerald Genta所設計。1950年代， 當時斯堪的那維亞航空計劃開闢一個飛越北極圈的新航線，而極地是個高磁區，為了要求手錶精準，所以請當時的瑞士著名錶廠宇宙進行設計生產。因此可謂當年的高科技代表。

戴忠仁指出，他們這一代是看李小龍的電影長大的。李小龍在美國演的電視劇青蜂俠起，就已經有大明星的氣息。李小龍在電影精武門中的對白：「中國人不是東亞病夫！」那種豪氣與眼神，依然歷歷在目。李小龍雖然只拍了四部半的電影，不過，已經建立他在國際影壇和文化上不朽的地位。見著這支手錶，讓人對李小龍益加緬懷。

美國影星保羅紐曼的Daytona手錶曾創下新台幣五億三千萬的紀錄，戴忠仁希望巨星李小龍的手錶也能於本月28號在香港富藝斯拍賣出好成績。

(中時電子報)