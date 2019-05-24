市議員詹江村宣布退出國民黨桃園市第1選區初選，將對市黨部提出民事訴訟。（甘嘉雯翻攝）

高雄市長韓國瑜近日被資深媒體人黃光芹抨擊「花天酒地」，並質問韓「手都摸人家哪裡？都帶幾個小姐出場？」桃園市議員詹江村寫了一篇反諷文護韓，反而被「自己人」誤認為他在黑韓國瑜，讓他忍不住大嘆「政治人物挺韓好累」。

對於韓國瑜被爆料「花天酒地」，桃園議員詹江村深夜撰文幫韓解圍「今晚喝酒才睡的著覺，沒睡我身邊不要爆我料。以前跟鄭文燦去酒店，鄭手放哪裡沒印像，沒放我身上所以記不起來，我也不是鄭的菜。韓國瑜是不是比較好嘴斗，隨便大腿(胸)他都放，我就不知道了！也許被他放過大腿(胸)的人才會記得！也許是自抬身價說被韓國瑜放過？」

但有韓粉反而誤認為詹江村在影射韓國瑜，讓詹江村再度感嘆「挺韓好累，給韓建言，被看成是在黑韓，韓被說每天晚上要喝一杯高粱才能睡，我故意影射，沒有睡在韓的旁邊怎麼知道。有媒體人問韓年輕的時候，喝花酒手放哪裡，我影射只有被韓的手放過的人，才會記得韓的手放哪裡。」

詹江村說，明明是一篇解救文，敵人沒有來攻擊我，反而自己人說「原來我也是一個會影射人的咖」。他大嘆「挺韓好累，尤其我們政治人物，不出聲只有一票，如果不客觀相挺，無法影響他人，如果客觀相挺，韓粉卻會質疑你的忠誠度。唉，政治人物挺韓好累。」

網友留言「正常都看得懂啊...看不懂的人，確定是韓粉嗎？」、「詹議員不但有義氣，還真幽默啊！挺韓亦挺您~」、「我看得懂耶，而且會繼續挺韓。議座，我們是相忍為國，別中了敵人圈套。」、「喝酒，手當然放在酒杯上。就這麼簡單。詹大加油，韓總加油。」、「字面是沒有溫度的，相信只是字面上的誤會，大家方向一致，只是每個人表達方式不同。」、「 1450太多你挺韓人民挺你」。

(中時電子報)