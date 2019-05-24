金門法院舉辦「國民參審模擬法庭」準備程序活動，10個志工團體意見領袖43人到場參訪。（李金生攝）

10個志工團體的意見領袖觀摩2103年「金門殺人事件」真實個案的審判過程。（李金生攝）

司法院積極推動「國民法官」制度，期待杜絕「恐龍法官」，增進民眾對司法的信賴。金門1、2審法院今（24）日合辦一場宣導活動，邀請10個志工團體的意見領袖觀摩2103年「金門殺人事件」真實個案的審判過程，希望民眾對司法運作和新制有更多的認識。

金門地院因應目前已在立法院審議的「國民參與刑事審判法草案」，國民法官可能帶來的司法制度變革，將於6月27日及28日舉辦國民參審模擬法庭，今天特別舉辦「逗陣繞法院」擴大宣導活動，邀請10個志工團體意見領袖43人參訪準備程序。

包括金門高分院洪曉能院長、金門高分檢林邦樑檢察長、交通大學法研所金孟華教授、台北律師公會鄭嘉欣律師應邀擔任評論員，南投地方法院吳昆璋庭長等人也出席觀摩。

今天的國民參審法庭準備程序由審、檢、辯3方，針對金門地區2103年間因感情糾紛引發殺人動機的實際案例，進行模擬開庭過程，再由評論員就模擬法庭優、缺點進行現場點評，讓大家在臨場感十足的過程中，近距離觀察國民參審制度的運作實況。

另在介紹法院設施及各項e化措施、司法廉政外，金門地院院長林春長也以「國民參與刑事審判制度」為題演講，並偕金門高分院洪曉能院長與參訪志工面對面交流、溝通。

金門地院指出，辦理國民參審模擬法庭的用意在讓法庭實際運作透明化，凸顯「職業法官」與「平民法官」對案情爭執點的採證、評判之差異性，藉以蒐集各界不同意見深入探討，以期了解優、缺點所在，一旦新制上路，即時提供改善的參考，讓整體作業更趨完善，消弭外界對司法的誤解，提升社會大眾對司法的信賴度。

(中時 )