台中市議員謝志忠（右）、張玉嬿24日抨擊，環保局2019年空汙減量新作為，幾乎都是過去前市長林佳龍四年86項空汙減量措施的延伸。（盧金足攝）

台中市議員謝志忠、張玉嬿24日在質詢時，拿著「空汙減量承諾書」希望環保局承諾2020年PM2.5濃度達到15微克，要求環保局長吳志超簽署，但吳並未簽署，謝志忠拍桌怒罵「台中市府是詐騙集團！」口口聲聲喊反空汙，為何不敢向市民保證。環保局表示，環保署修訂全國空氣品質管理目標，PM2.5濃度延後至2023年達成全國平均每立方米15微克，無法簽署2020年PM2.5濃度達到15微克的承諾。

張玉嬿、謝志忠表示，前市長林佳龍空汙防治四年有成，將PM2.5降至18.8微克，但市長盧秀燕以打空汙勝選上任，應更有效的空汙治理，要求比照林佳龍允諾在明年降至15微克，環保局長吳志超卻不敢簽名掛保證，議員氣得大罵「台中市長盧秀燕是史上最大詐騙集團」。

張玉嬿說，林佳龍2015年制定空氣汙染防制計畫書，PM2.5每年下降，到2018年降至18.8微克，4年下來共減少8.2微克，離政策目標2020年降至15微克，只距離3.8微克，紫爆天數也年減65天。

謝志忠、張玉嬿質疑，環保局2019年空汙減量新作為，幾乎都是過去四年86項空汙減量措施的延伸，上任後換湯不換藥，了無新意，連改善空汙的追加預算也沒提出，換了新市長還是「龍規燕隨」，並沒有「空氣換新」。

吳志超表示，環境保護署5月13日舉行直轄市、縣(市)政府執行空氣品質維護及改善工作研商會議，修正全國空氣品質管理目標，PM2.5濃度延後至2023年達成全國平均每立方米15微克；不過，台中市仍將積極執行各項空氣品質改善對策，早日符合空品目標。

對張玉嬿指出，今年1至4月PM2.5平均值每立方米21.3微克，較去年全年平均值每立方米18.8微克高；環保局說明，每年冬、春二季為受東北季風影響，空品較夏、秋二季差，單以1至4月空汙季與去年全年比較基準不一；台中今年1至4月PM2.5平均值為每立方米21.3微克，相較去年同期23.7微克，改善2.3微克。

環保局強調，今年1至4月空氣品質不良(AQI＞100)天數平均為15.8天，相較去年同期28.6天，顯著減少約4成天數，空品持續改善。

(中時 )