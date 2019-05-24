市警局緊急重製榮譽狀。（甘嘉雯翻攝）

可笑榮譽狀？市議員詹江村24日在臉書PO出1張桃園市警察局頒發給員警的榮譽狀，但卻寫「某同仁與妻鬧離婚，車上燒炭被巡邏警救回，具體優良事蹟足堪表率」，內容烏龍不說，詹還質疑榮譽狀揭人隱私，市議員黃婉如也認為警局套印出錯，審稿不實，應徹底檢討，也造成當事人困擾，市警局已緊急將榮譽狀收回。

上面署名桃園市警察局長陳國進頒發的榮譽狀，22日印製完成，原本預定24日要頒發表揚同仁，沒想到內容錯得離譜，緊急收回，榮譽狀上面印製「桃園分局某派出所同仁，與妻鬧離婚，車上燒炭被巡邏警救回，具體優良事蹟足堪表率，特頒榮譽狀以資表揚」。

乍看之下讓人傻眼，很像是員警和老婆鬧離婚後，在車上燒炭被其他員警救回，還因此受到表揚。

詹江村說，怎麼會有自殺者標明是哪一個所的警察、名字、自殺原因及方法都載記清楚，根本是在揭人隱私，昭告天下嘛！他問警察局有想到，當事人因為家庭失合，無法承擔壓力而自殺。

市警局解釋，是因為套印錯誤，這起案件是桃園分局員警4月初夜間巡邏，發現1輛自小客車內冒出白煙，趕緊打開車門救出1名企圖燒炭的男子，男子因為和妻子失和才一時想不開，所幸並沒有大礙。

桃園市政府警察局督察室督察林志鈞表示，負責承辦的同事套用錯誤，發現後就隨即收回，並重新製獎狀頒發，忙中出錯造成語意矛盾。

(中時 )