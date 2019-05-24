協助青年家庭解決孩子托育問題，台中市政府推動「公幼公托倍增計畫」，預計4年內將廣增評價、優質公共化幼兒園，對此，台中市第七選區立委擬參選人莊子富特別為大里、太平地區居民請命，呼籲未來新增公托公幼能分配一定數額到屯區，確實照顧有需求的家庭。

提到公托公幼不足的問題，大里區立德里長江和樹很有感，他說，十九甲地區近幾年人口增加快速，區域內的公托公幼民額卻很有限，每到入學季節，就有里民到辦公處陳情、希望獲得協助；而有些家庭有2個孩子、卻只有1人抽中公托，使得家長要兩頭接送，相當不便。

根據市府提出的「公幼公托倍增計畫」，未來4年將增加至少180班優質公共化幼兒園、可招收學生數達5000名，江和樹對於此計畫特別期待，他說，盼藉此減輕家庭負擔、也讓年輕人更有意願生小孩。

莊子富也樂見市府廣設平價公托公幼，他表示，大里、太平地區近年來人口大幅增加，公托公幼不足的問題也越趨嚴重，還有一所公幼只招收2班、備取名額卻超過1000人，相當離譜，希望市府未來能平均分配公托公幼數額，照顧屯區居民。

(中時 )