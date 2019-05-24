前民進黨主席施明德聽取泰源事件報告，憶當年數度哽咽。(張鎧乙攝)

監委王美玉調查，「泰源事件」下午舉行記者會，其中說明事件是發生在49年前的台獨革命。事件致使受刑人 江炳興、鄭金河、詹天增、謝東榮、陳良等5人遭槍決，鄭正成被判15年。王美玉調閱文件，還原真相，說維基百科錯誤百出。陳情人前民進黨主席施明德哽咽表達感謝，還呼籲文化部明年5月30日替台獨烈士舉行喪禮。

王美玉並說，坊間針對「泰源事件」有許多描述，但就連維基百科也都錯誤百出，本案主要鎖定9人，除了6名受刑人外，另有警衛部隊士兵3人受牽連，但僅賴在1人被判處無期徒刑，張金隆、李加生則是不起訴處分在案。民眾對於這樁49年前的案件若有興趣，她在調查報告中已公開所有能取得的卷證內容。

對於外傳江炳興等人是因為蔣中正下令遭到槍決。調查也釐清，判決早在蔣中正批示前已判定，並未依照蔣中正指示而改變。對於蔣經國在美遇刺，對本案的影響，調查也顯示沒有因果關係。

至於江炳興等人是受到彭明敏影響之說，王美玉表示，應該沒有關係，因為彭明敏是在1970年1月5日出逃瑞典，消息在1月24日到28日才被知悉，當年2月1日中央日報才有報導，而泰源計畫第一次未成時間點就在2月1日。

施明德下午也出席記者會，並數次哽咽說，不要以為國民黨會比民進黨糟，他10幾年陳情都碰壁，他第一次陳情就在民進黨執政時，什麼結果都沒有，這次他還看到中心想看到的結論。儘管檔案也未必真實，但總比胡說八道的口述歷史要好。

另外，施明德也說，賴清德說他是務實的台獨工作者，希望賴跟民進黨有權力的人建議，文化部應成立專案小組，在明年5月30日替江炳興等人辦個光榮喪禮。施明德並說，台灣已經獨立30年了，她現在的名字叫做中華民國。

(中時 )