前高雄縣長楊秋興在昨(23日)表示不忍了之後，就此火力全開，才轟韓國瑜忘恩負義，今天更加碼痛罵韓國瑜參選總統根本沒有正當性，要韓快退之外，更表示自己聽到韓國瑜說「Yes I do」後，感覺有夠噁心。對此韓國瑜也回應，依舊稱大家還是好朋友。

楊秋興昨天表示，看過黃光芹臉書後，也決定不再隱忍，除了表示自己揹了半年「私下求官」的黑鍋外，更痛批韓國瑜忘恩負義，今天更是完全撿到槍，火力全開砲轟，先是批評韓國瑜參選總統根本毫無正當性，要求他快點退選外，更表示自己聽到韓國瑜那句「Yes I do」，感覺實在太噁心。

楊秋興表示韓國瑜參選沒有正當性，卻到現在還一直扭扭捏捏，人民都看膩了，看到他說Yes I do時，內心真的覺得有夠噁心，楊說這句話是在男女結婚時，回答牧師問題才會用到，卻被韓國瑜拿來當用，實在輕佻，同時也再次重申，若知道韓國瑜當初想選總統，自己就不會幫忙輔選。

對此韓國瑜在稍早高雄國際旅展會場受訪時也回應，韓表示楊秋興的說法他尊重，指出當初兩人相談甚歡，楊擔任兩岸小組副召集人後也處得相當愉快，2周前也還有碰面，氣氛還不錯，也強調「大家還是好朋友」。

(中時電子報)