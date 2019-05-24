郭雪湖、李石樵、顏水龍等日治時期前輩藝術家的重要作品即將要回台灣展出了！文化部長鄭麗君於美東時間5月23日晚間參加於文化部駐紐約台北文化中心舉辦的「順天美術館藏品—告別鄉親美東巡迴展」開幕活動。鄭麗君表示，順天典藏回家，跨出重建台灣藝術史重要一步。

鄭麗君部長在開幕致詞時表示，在台灣藝術史中，可看到一代又一代台灣人，走過將近百年的殖民統治與威權統治，仍想要表現自己，訴說自己的故事。而順天堂藥廠創辦人許鴻源博士因為對故鄉深切的眷戀，萌生想以一己之力收藏台灣藝術史的念頭。這樣的宏願，遠在1983年台灣第一座公立美術館北美館成立之前就已展開。許博士不僅收藏藝術，也收藏了台灣的歷史，他的收藏行動本身，就是台灣藝術史的一部分。

鄭麗君部長於順天美術館藏品美東巡迴展開幕活動中致詞。（文化部提供）

位在美國加州爾灣的順天美術館，由順天堂藥廠創辦人許鴻源博士夫人許林碖女士在1993年創立，擁有許博士畢生收藏的台灣日治時期至當代重要藝術家畫作逾600件。許博士於1975年移居美國，1991年辭世，許博士生前的心願是：「這些畫不是我個人的，是台灣人的財產，要完整收藏，不要分散，有一天要回家、回到台灣。」

許博士的長子許照信先生為實現父親心願，於去（107）年九月與文化部簽署意向書，將全部藏品捐贈文化部。在作品即將運返台灣前，順天美術館與紐約台北文化中心合作辦理順天美術館藏品展活動，以此告別美國東岸僑胞。

順天典藏包括橫跨近一世紀台灣藝術家的作品，包括陳澄波、廖繼春、李梅樹、郭雪湖、李石樵、顏水龍等日治時期前輩藝術家，呂基正、張義雄、洪瑞麟、廖修平、蕭如松、陳正雄等戰後重要藝術家，陳庭詩、秦松、席徳進、沈耀初等戰後渡海來台，在台灣成長、發展的藝術家。70、80年代赴美留學的薛保瑕、梅丁衍、許自貴、賴純純、黃銘哲等青壯輩代表性藝術家，可說是台灣藝術史的縮影。

文化部指出，本次美國巡迴展結束後，順天典藏將於今年下半年運輸回國，並由文化部委託國立台灣美術館，進行整飭及研究，並陸續展開保存、維護、修復等作業，預計於明（109）年下半年舉辦第一檔展覽，屆時就能讓這批完整遺留在海外的台灣藝術典藏與國人見面。

(中時電子報)