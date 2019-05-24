在脫歐議題沸沸揚揚3年後無果，英國首相德雷莎·梅伊宣布辭職計劃。

BBC中文網報導，德雷莎·梅伊24日宣布辭去首相職務和保守黨黨魁職務的時間表，預計將於6月10日啟動保守黨黨魁選舉事宜、並希望在此期間擔任內閣看守首相。

以英國外交大臣傑里米·亨特為首的內閣大臣，最終扼殺了德雷莎·梅伊推動通過脫歐協議的希望。

報導指出，德雷莎·梅伊被逼到了走投無路的境地，因為她的內閣大臣們加入了保守黨的反抗陣營，反對她在新脫歐協議中提議舉行第二次公投。

德雷莎·梅伊的首相權能因內閣倒戈、議會嘩變以及選民在英國脫歐問題上的強烈反彈而陷入癱瘓，她與保守黨國會議員委員會主席格雷厄姆·布雷迪開會後，說明了她的辭職計劃。

保守黨議員們認為，德雷莎·梅伊可能會宣布在6月10日辭去保守黨領袖職務，這使她能夠接待在6月3日至5日對英國進行國事訪問的美國總統川普。

(旺報 )