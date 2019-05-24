台北市林森北路的「水蜜桃卡拉OK」掛羊頭賣狗肉，實際上是利用「假戀愛、真詐財」的剝皮酒店，台北地檢署日前指揮台北市刑警大隊進行搜索，並將李姓主嫌等10人逮捕到案，移送北檢複訊後，檢察官將李姓主嫌及負責控台的葉姓女子向台北地方法院聲請羈押禁見並獲裁准，其餘8名嫌犯以3至10萬元不等金額交保。

據悉，李姓主嫌曾經是其他剝皮酒店幹部，被警方破獲後，2015年9月開設「水蜜桃卡拉OK」另起爐灶，並在大陸設立機房「扣客」，以街頭問卷鎖定對象，利用被害人生活單純乏味，專挑事業有成的年長男子下手，再由大陸機房內的扣客女子打電話給被害人裝熟，再以密集電話噓寒問暖，製造「談戀愛」假象，並由台灣女子與被害人約會，甚至發生性關係。等被害人上勾再以各種理由索款，金額動輒數十萬，目前已知至少13人受害，犯罪所得超過9百萬元。

檢警在卡拉OK內起獲行動電話、帳冊及空氣長槍等證物，並在大台北地區逮捕李男、葉女等10名成員到案，將持續追查其他共犯。

(中時 )