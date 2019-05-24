高雄國際旅展24日開幕，高市府觀光局力推算命觀光等多元旅遊。（柯宗緯攝）

高雄國際旅展27日起於高雄展覽館展出，今年逾290家廠商參展、528攤，估4天湧入30萬人、創造15億元產值。今日高雄市長韓國瑜也合體網紅波特王拚觀光，針對不同族群推出軍事、算命、醫療等主題遊程，力拚人進得來，高雄發大財。

高市旅行公會理事長吳盈良指出，高雄旅展為南部最大檔，10年前以每年增加2萬人幅度，預估今年4天可望突破30萬人，各家廠商推有感低價促銷，更加碼「黃金ONE兩天天抽」、「亞洲線來回機票」、「逛旅展集章抽現金」等活動。

今旅展開幕式，行政院副院長陳其邁、交通部長林佳龍雙雙出席，因韓國瑜早上在議會備詢，不克前往，雙方沒能同台。陳其邁致詞提到，中央斥資252億元，升級高雄國際機場，目標成為國際價航空基地，將祭出誘因吸引航空公司前來。

韓國瑜出席「高雄館」開幕指出，高雄旅遊界年度有兩大盛事，分別為春季、冬季旅展，高雄有多元、多面貌觀光元素，像是算命、醫療、軍事、宗教等觀光，歡迎海內外遊客前來。

觀光局長潘恒旭指出，這次以「高雄風潮遊」為主題，歡迎遊客透過輕旅遊角度探訪高雄，除各式主題行程外，也邀請十大伴手禮業者、特色摩鐵、包子及春捲大賽得獎業者與會，讓旅客看得到，嘗得到高雄的美；展期中放送限量遊艇券及遊港券，現場也邀來命理師為民眾解惑。

(中時 )