同婚合法登記首日，各地戶政所都是喜氣洋洋。在新竹工作的31歲張小姐，24日下午特別偕同34歲同志伴侶李小姐到龍井區戶政所辦理登記，2人拿到新身分證開心合影，張小姐說，4年前曾經歷病危、需緊急手術，伴侶卻無法簽署同意書的情況，期待此法已久，日前也取得家人祝福。

張小姐與伴侶目前同在新竹任職，她說，4年前因血栓壓迫、醫師建議立即手術治療，卻因伴侶無法簽署手術同意書，只能開車載著幾乎快痛死的她返回台中、讓母親簽署同意書後，才能接受手術治療，當時就深覺醫療保障對同志的重要，也很期待此法通過。

張小姐說，她與伴侶交往9年、2人同居也8年了，因2人從小到大都是跟女生在一起，2人的性向家人都心照不宣，在同婚法通過前就有計畫能登記，因不希望像孩子般偷偷結婚，母親節時就各自回家與父母「攤牌」，家人雖一開始仍難以接受，最後仍祝福她們。

張小姐說，原以為在大法官釋憲後，同婚能獲得民法保障，最後雖是以專法通過，但至少需要的保障都有了，未來也能填寫對方為自己保險的受益人。

(中時 )