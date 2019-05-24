行政院近期正在審議全國科技預算，並匡列明年度科研經費，科技部長陳良基今(24)日表示，國內基礎科學研究成果每年都有亮眼成果，相信行政院都有了解，但預算尚未底定，6月份才有可能明確獲知額度。

科技部今日下午舉行「107年度學術研究獎項頒獎典禮」，陳良基在會前接受媒體聯訪時提到，會向行政院爭取明年度的科研經費預算，但就整體環境面來說，面對周邊國家地區急起直追，記者提問項是北京清華大學年度預算，折合新台幣1364億元，超過科技部年度預算3倍，陳良基則再度強調「小國大戰略」策略，力圖將前沿研究設備拉高。

面對學界質疑科技部補助研究獨厚人工智慧領域，陳良基則說，今年科技部前往17所大學，一一到校與學者溝通，以利讓師生都能安心做研究，且每年提撥200億元給學界，但該筆經費與AI無關，AI屬於前瞻經費，並沒有動用到基礎科學研究預算，再加上各行各業都會用到人工智慧技術，甚是以此蒐集文獻，「不要再問這種問題，會誤導大家」。

至於中美貿易戰延燒到台灣，中華電信及台灣大哥大都將停售華為最新款手機，陳良基則說，此部分由經濟部發言較佳，但配合經濟部需要，科技部也能會提出相關研究計畫支應，並配合政府相關規定。

(旺報 )