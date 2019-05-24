31歲的張雅柔，曾在軍中任職，不忍80歲阿嬤獨守台南山上區將蕪的農田，4年前辭官歸故里，棄武當新農人種木瓜，在山上區農會的輔導下，粉絲專頁「吉田商行」經營得有聲有色，並熱心幫助農民銷售農產品，獲得台南市長黃偉哲頒發傑出農民獎項。

張雅柔老家在台南市山上區山區內，父親那一代就帶著妻小一家五口搬到台南市區討生活，阿公也在60多歲就過世，只剩阿嬤張招治單獨在山區守護農地。張雅柔國中畢業後，就去念士校，一直當到中士，並修完崑山科大的學歷後，就決定辭官歸故里。

張雅柔說，她退役後先到澳洲打工遊學2年，發現當地水果都很難吃，但水果價格卻很穩定，想起故鄉阿嬤甜美的芒果和木瓜，她回國後，就決定當一名新農人，接下阿嬤的果園，跟舅舅學種台農二號紅肉木瓜，下定決心要種出最甜美的木瓜。

「種木瓜後，才知道農業的學問博大精深」，張雅柔說，1000多坪的網室木瓜園，總共栽了500多株的木瓜，在山上區農會、台南農業改良場和專門研究有機栽培農夫前輩的指導下，儘量使酵素和天然肥料，朝無毒水果栽種的方向努力，目前的年所得，比她在軍中服務的薪水還高，而且還有進步空間。

張雅柔也說，農民真的很辛苦，她一個人經營果園，要施肥、澆水、除草、摘木瓜，還要載木瓜到玉井青果市場販賣，有時等一整天也賣不出去，但她還是不氣餒，想到可以回家和阿嬤相伴，以及農會前輩的鼓勵，她會繼續拚下去。

(中時 )