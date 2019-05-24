台灣田徑選手最近幾年屢屢在國際賽有好的成績與表現，台灣田徑公開賽(以往是邀請賽)可說是功不可沒，中華田協每次都邀請多位國外頂尖好手台來參賽，其中更不乏奧運金牌名將，藉此刺激國內選手突破自我。中華田協理事長葉政彥表示，協會的主要工作就是搭建好舞台，然後等待選手超越自己再創巔峰，希望選手們能好好把握住這次機會。

鄭兆村在2017台北世大運石破天驚擲出91.36公尺奪下金牌，楊俊瀚與陳奎儒在印尼亞運也有突破性的成績，今年卡達亞錦賽鄭兆村摘金，上海鑽石大獎賽更是拿到2020年東京奧運門票，再再顯示選手們的成績有愈來愈好的趨勢。

葉政彥開心的說，鄭兆村在台北世大運改寫亞洲紀錄，但卻在亞運會上很跌一跤，這次失敗讓他看到自己的缺點，也讓他能夠在今年亞錦賽谷底反彈，並且獲得東京奧運門票，明尼很有機會為台灣拿到睽違52年的田徑奧運獎牌。

葉政彥表示，田協最主要的工作就是搭建好舞台，不論是出國參加世錦賽、大獎賽、亞錦賽、亞青少等都是選手最好表現的機會，今年台灣公開賽更是邀請了兩屆奧運金牌泰勒、奧運銅牌德格拉塞等世界名將來台，就是希望能讓國內選手能突破自己再創佳績。

田協理事長葉政彥將在今晚的歡迎晚宴中頒發亞錦賽奪牌選手獎金，當中鄭兆村摘金和破大會可獲15萬元，男子400公尺接力銀牌12萬元，男子400公尺跨欄銀牌陳傑6萬元，男子110公尺跨欄銅牌陳奎儒3萬元，加上教練獎金共計55萬元。

(中時電子報)