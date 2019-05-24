台中市18日發生沙鹿茶館槍擊案震驚社會，目前警方成立專案小組積極緝兇，詐團成員史姓男子遭人持槍狙殺，成員之一的陳姓男子涉有重嫌，另1名戴口罩共犯17歲李姓少年，讓人聯想9年前的翁奇楠命案，當時槍手廖國豪，犯案時年齡僅17歲，警方專案小組除查緝在逃的陳、李姓男子，不排除朝幕後集團教唆少年犯案方向偵辦。

沙鹿茶館行刑式槍擊命案現場，2名年輕男子手持衝鋒長槍及短槍，朝史姓男子連開26槍，造成史男當場慘死；警方專案小組追查發現，持長槍的是史姓死者的陳姓兒時玩伴，另1名持短槍、戴口罩的槍手為17歲李姓少年，與當年犯下翁奇楠命案的「少年殺手」年紀相仿，年紀輕輕釀成大錯，究竟犯案動機為何？啟人疑竇。

一名刑警指出，陳、李姓2人除了擁有強大火力，犯案後燒毀白色及鐵灰色2輛犯案租賃轎車，行兇前計畫周全，行兇後有人接應逃亡，不排除有人在背後主導教唆犯案，而陳姓男子持衝鋒長槍掃射，共擊發24顆子彈，短槍戴口罩、鴨舌帽的李姓少年共犯則刻意戴鴨舌帽、口罩遮掩，擊發2發子彈，但為何參與犯案？是為朋友義氣？被教唆？因案件涉及未成年少年，警方也不願透露太多案情。

陳姓男子、李姓少年行凶動機至今尚未明朗，警方將地毯式搜查2人與史姓死者的交友圈、抽絲剝繭，因史姓死者和陳男曾參與葡萄牙詐騙集團，警方為預防陳、李2人潛逃出境至國外，目前全力透過各種管道尋找2人下落，另調查是否與幕後集團有關，全案追緝兇嫌到案才能水落石出。

(中時 )