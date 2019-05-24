廣福國小贈送學生版畫作品，感謝總太集團。（廖志晃攝）

廣福國小學生，小小建築師初體驗。（廖志晃攝）

廣福國小學生，指導來賓製作清潔劑。（廖志晃攝）

南投中寮鄉廣福國小師生，利用柳丁精油製作清潔劑，聲名遠播；中部建商總太集團旗下的建築師等人，24日到廣福國小學習製作天然清潔劑，並進行小小建築師體驗課程，彼此切磋，教學相長，落實多元學習。

廣福國小校長王勝輝，推動多元學習教育，拓展偏鄉學生的視野，其中，利用柳丁製作的無毒清潔劑，結合在地產業與科學知識，讓人津津樂道。

總太集團品牌經理謝欣潔等人，代表捐贈10萬多元給廣福國小，提供學校發展多元課程時，聘任專業師資的經費。謝欣潔表示，希望透過建築營的課程，讓學生對建築業產生興趣；而利用共同製作的天然清潔劑「愛太太就為她洗洗碗」，也實現總太「愛家」的企業理念。

建築營課程介紹知名建築師貝聿銘的重要作品，如東海大學路思義教堂、法國羅浮宮等，並且由學生以「支撐」的概念，實際操作將吸管與紙杯組合，形成可以支撐6個玻璃珠的結構。

王勝輝表示，建築對學生而言，是比較陌生的領域，希望透過小小建築師的課程，讓小朋友學習不同的知識，啟迪他們對建築的興趣。

(中時 )