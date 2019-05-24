衛生局長曾梓展表示，9月起住院醫師納入勞基法，台中市稽查考核保障醫師勞動環境。（盧金足攝）

衛生福利部規畫9月1日起將受雇醫師納入《勞基法》適用對象。台中市議員施志昌、林祈烽24日質詢指出2013年至2017年五年醫院西醫師增加比例不及手術量增加比例，住院醫師即將納入《勞基法》，憂心衛生局還沒準備。衛生局長曾梓展表示，經評鑑1月至5月，僅1家醫院醫師人力未符設置標準，依規裁處在案，其餘67家皆符合。

施志昌指出，衛福部資料顯示，中市68間醫院，2013-2017年五年醫院西醫師人數14.03％、醫院護產人數增16.87％、醫院手術人次增16.80％、醫院門診人次成長2.58％以及西醫師執業人數增加11.43％。

他強調，台中市與其他縣市比較，醫療資源豐富，但近年來人口增加，醫院西醫師的人數與醫院護產人數有成長，但增加的幅度與服務的量其實不相上下，西醫師增加的人數甚至略低於手術人次增加的量，若住院醫師要納入《勞基法》，是否代表著還需要更多人力？

施志昌呼籲，住院醫師納入《勞基法》是醫病雙贏的局面，衛生局除評鑑、實地訪查等管理的方式，分級醫療的部分，還需努力落實轉診制度，讓民眾不要小病就往大醫院跑，緩解醫院的服務量之外，讓醫療資源能被合理使用。

為改善醫師勞動條件，衛生局表示，定期進行醫院督導考核、不定期辦理醫院人力稽查，並持續落實分級醫療、增加專科護理師等醫療輔助人力，擴大試辦醫院整合醫學照護制度，提升住院照護效能，並保障民眾就醫權益。

曾梓展說，為提升台中市醫院醫療品質，市府除配合衛福部辦理醫院評鑑外，每年定期會同都發局、消防局及環保局進行全市68家醫院的督導考核，並聘請委員實地輔導。今年1月至5月，僅1家醫院醫師人力未符設置標準，已依規裁處在案

，其餘67家皆符合。

針對住院醫師工時縮減可能產生的人力缺口影響，衛生局強調，宣導相關配套因應措施，落實分級醫療、增加專科護理師等醫療輔助人力、擴大試辦醫院整合醫學照護制度，以提升住院照護效能，分擔專科主治醫師負荷等措施，希望藉此改善住院醫師勞動條件，維護民眾就醫權益、確保醫療體系健全發展。

(中時 )