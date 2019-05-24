水墨畫名家李奇茂24日清晨辭世，享壽94歲。藝文界友人多感震驚與哀悼，文化部長鄭麗君表示將呈請總統明令褒揚。

李奇茂本名李雲台，1925年出生於安徽，1949年來台，畢業於政工幹部學校美術組。他體察時代脈動及環境變遷，在創作上不斷探索與自我改革，作品風格多元，從戰鬥文藝、鄉土采風到人文關懷，並將水墨傳統筆法，融合西洋繪畫技巧，賦予傳統水墨繪畫新時代的意義。

李奇茂一生在國內外舉辦許多重要大展，獲獎無數，曾獲第五屆全國美展金尊獎、第七屆國家文藝特別美術獎、文建會獎勵文化特殊貢獻文馨金質獎等殊榮。15日他才出席了國父紀念館47周年館慶活動，並擔任《台灣風情》合繪大畫的總顧問，見證大畫揭幕，國父紀念館館長梁永斐表示，結識李奇茂已20多年，「他堪稱對國父紀念館貢獻最多的畫家之一。」

細數李奇茂在國父紀念館中山畫廊至今舉辦過3次個展2次聯展，館內典藏其作品更達百餘幅，尤其幾次大畫李奇茂均參與其中，「從民國63年繪製的《國父在台灣》到68年的《松柏同春》以及今年的《台灣風情》，李奇茂都參與策畫，但他很謙和表示只策畫而不落款。」

據李奇茂親友表示他昨日因感冒就醫，不料今日傳出辭世消息。文化部表示李奇茂是臺灣水墨畫界戰後第一代代表性畫家，畢生耕耘於水墨藝術，其創作深具人文關懷精神，對於推展水墨創作教學、文化傳承扎根、文化國際傳播及兩岸交流，貢獻良多。

(旺報 )