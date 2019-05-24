在外面泡湯、游泳，安全衛生要注意！據美國研究報告，不論男女，人的一生感染人類乳突病毒(HPV)的機率高達80%。HPV病毒不但可能導致台灣女性癌症十大死因排名第七位(2017)的子宮頸癌，更可能造成多項癌症及皮膚病。醫師指出，感染HPV病毒不光是性行為，外部生殖器接觸帶有 HPV的物品，包含公共浴池、溫泉、游泳池等場域也可能感染HPV。

衛福部統計資料顯示最新之107年台灣子宮頸抹片篩檢量達217.9萬人次，創下100年起8年來新高，顯示越來越多民眾注重自身的健康，並願意提升自我保護措施，以降低癌症的威脅。為此，台灣癌症基金會今(24)日於信義區香堤大道打造巨型彩球機「8成中獎機」，開放男女消費者透過親身體驗，認識HPV病毒及其三大迷思，一同預防HPV。

台灣婦產身心醫學會理事長陳保仁醫師提及，HPV感染力強，人一生中被感染機率高達8成！研究也指出，只要有親密接觸，即使性生活單純的人也有可能互相傳染，幾乎每2對情侶/夫妻就有1對會感染。此外，長期免疫力低落也可能增加HPV的感染風險，若長期持續感染，便可能導致多項癌症及皮膚病等疾病的發生。常見的癌症包含外陰癌、陰道癌、陰莖癌、肛門癌、口咽癌、食道癌、呼吸道癌症*等；皮膚病變如菜花、皮膚疣、扁平疣等。

HPV感染男女皆常見，且女性、男性疾病皆有，無分男女均不可輕忽。陳保仁醫師表示：「性行為是最常見的傳染途徑，但HPV也可能透過接觸皮膚傷口、黏膜或體液而感染；外部生殖器接觸帶有 HPV的物品，包含公共浴池、溫泉、游泳池等場域也可能感染HPV。

感染HPV不限於女性、或是性行為較活躍的族群！此外，國一女生公費HPV疫苗接種自107年12月底開打，除了公費疫苗外，陳保仁醫師呼籲男性也應該一同預防HPV，偕同伴侶依照醫囑自費接種 4價或 9價HPV疫苗，加碼防癌保護。

(中時電子報)