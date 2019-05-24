漂流死豬在執行檢體採樣及消毒作業後，就地焚燒掩埋。（縣府提供）

金門縣防疫所對3公里內4家養豬場採樣，每場採取20頭豬隻血液送樣監測。（縣府提供）

金門縣防疫所對3公里內4家養豬場採樣，每場採取20頭豬隻血液送樣監測。（縣府提供）

金門縣防疫所除針對現場人員、車輛及器械進行消毒作業。（縣府提供）

金門縣防疫所對3公里內4家養豬場採樣，送由農委會畜衛所檢測。（縣府提供）

金門縣防疫所長莊謙恭指出，此次個案已實施移動管制，並對接觸到該漂流豬屍的人員、車輛、器械執行消毒措施外，也對3公里內4家養豬場採樣，每場採取20頭豬隻血液送樣監測。（李金生攝）

金門金沙鎮獅山海灘21日發現1隻境外漂流死豬，農委會家畜衛生試驗所今（24）日證實檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性，基因片段與中國大陸分離病毒株相似度達100％。金門縣防疫所除針對現場人員、車輛及器械進行消毒外，也監控金沙鎮4家養豬場，並未發現異常現象。

這是與大陸僅一水之隔的金門，繼田埔、沙溪堡、南石滬和銅牆堡、大膽島海岸發現海漂死豬和內臟，證實檢出非洲豬瘟病毒之後，再次發現的第6例個案，引起中央應變中心的關切。

縣防疫所21日接獲金沙分駐所及金門岸巡隊通報在獅山海灘發現約120公斤境外漂流豬屍，立即趕赴現場執行檢體採樣及消毒作業後，就地焚燒掩埋。

檢體經農委會畜衛所檢驗後，呈現非洲豬瘟病毒核酸陽性反應，基因片段序列與中國大陸非洲豬瘟病毒株基因片段相似度達100％。

根據防疫所調查，海漂豬屍地點周邊半徑3公里內共有4家養豬場，並無豬隻異常死亡現象，全縣豬隻產銷正常，目前持續由各鄉鎮公所獸醫師密切注意轄區內豬場動態。

所長莊謙恭指出，此次個案已實施移動管制，並對接觸到該漂流豬屍的人員、車輛、器械執行消毒措施外，也對3公里內4家養豬場採樣，每場採取20頭豬隻血液送樣監測。

農委會為確保產業安全，依〈動物傳染病防治條例〉規定，即日起金門地區豬隻與其屠體、內臟、生鮮及加工產品禁止輸往臺灣本島及其他離島，管制期至少1周。但2015年查核通過的金門地區良金實業有限公司、高坑有限公司、老農莊食品有限公司、喬安牧場股份有限公司、洪師父金饌股份有限公司、一來順貢糖與金佳旺食品有限公司7家業者生產的豬肉乾及豬肉鬆，仍可輸往臺灣本島及其他離島。

(中時 )