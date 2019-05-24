前高雄縣長楊秋興連日來批評高雄巿長韓國瑜，高巿府24日表示，已收到楊秋興委由祕書轉交的辭職書，楊秋興已辭去高巿府兩岸小組副召集人，將等韓國瑜核閱裁示。但韓國瑜將予以慰留，並表示許多台商兩岸交流事宜還是希望楊能一起努力。

去年幫韓國瑜打高雄選戰的前高雄縣長楊秋興今日砲轟國民黨高雄市長韓國瑜為選2020說「yes, I do」太噁心，且扭扭捏捏到現在人民看了都煩。

韓國瑜下午重申，他與楊秋興還是好友，兩個禮拜前還碰面，彼此握手致意也還不錯。大選過後我們溝通非常順暢，楊想擔任高雄市兩岸工作定位的副召集人他也欣然接受。希望楊繼續發揮功能，協助台商、留學生解決相關問題。

不過，傍晚傳出楊秋興已辭去高巿府兩岸小組副召集人，高巿府24日表示，已收到楊秋興委由祕書轉交的辭職書，將等韓國瑜核閱裁示。

但韓國瑜將予以慰留，並表示許多台商兩岸交流事宜還是希望楊能一起努力。

(中時電子報)