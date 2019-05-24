婦聯會因未提供內政部勞軍捐歷史文件、財務狀況、收支相關說明等資料，遭內政部依違反人團法「警告」，婦聯會不服打官司救濟，台北地院判敗訴後，婦聯會提上訴，遭台北高等行政法院駁回。

北高行政法院指出，勞軍捐的收入來自民間，其目的又係用於興建國軍眷舍及慰勞三軍等用途，涉及公共利益，該項經費之數額、流向自有公開透明之必要，內政部及社會大眾對該項經費之收支情形，應有監督及知悉權利。

合議庭指出，婦聯會確實保有1989年以前的勞軍捐原始憑證及收支財務等相關資料，勞軍捐之相關帳簿資料，婦聯會自負有協力調查義務，以協助內政部達成查明勞軍捐的數額及使用是否符合興建國軍眷舍及慰勞三軍用途等行政目的。

北高行政法院認定，婦聯會經內政部數度發函要求提出勞軍捐相關資料均不提出，而勞軍捐涉及公益，內政部認定婦聯會遲不提出，已妨害公益，依人團法處予以警告處分，於法有據，因此駁回婦聯會的上訴確定。

(中時 )