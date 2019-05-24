在皇家馬德里頻拋媚眼的情況下，法甲巴黎聖日耳曼（PSG）的兩大球星內馬（Neymar）、姆巴佩（Kylian Mbappe）可能在今夏離隊嗎？PSG教頭圖寇（Thomas Tuchel）受訪時竟沒否認，表示在足球世界「別太天真」，顯然不是空穴來風。

「作為教練我很希望他們繼續待在這支球隊，但這是足球世界，我們不能太天真，」圖寇說：「很多球隊要透過轉會挖人，市場非常瘋狂。如果你問我，我希望他們下季還在這裡；如果不在，我們也會找出解決之道。」

PSG前年以2.22億歐元轉會費挖來內馬，延攬姆巴佩據傳花了1.35億，恰好就是轉會費世界紀錄的前兩名。雖然PSG背後有卡達皇室的體育投資基金撐腰，但鎖定的歐冠賽場連兩年在16強止步，金主還有多少耐性不無疑問。

而有本事染指兩大球星的豪門，則非皇馬莫屬。「銀河艦隊」本季狀況連連，從開季的歐洲超級盃就踢到鐵板，接著戰績鴉鴉烏季中易帥，不僅歐冠4連霸夢碎，西甲聯賽、西班牙國王盃也都空手而歸，亟需換血補強。

在C.羅納多（Cristiano Ronaldo）離隊後，皇馬左翼還沒找到合適頂替者，想挖內馬或切爾西球星阿札（Eden Hazard）早已不是傳聞，威爾斯邊鋒貝爾（Gareth Bale）與席丹（Zinedine Zidane）不對盤，走人已是定局，甚至傳出皇馬願砸2.4億挖姆巴佩的消息，讓今夏轉會市場熱鬧滾滾。

(中時電子報)