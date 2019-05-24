非洲豬瘟中央災害應變中心今（24）日表示，日前在金門發現的海漂豬又驗出非洲豬瘟病毒，今起暫停金門縣豬隻及產品輸往台灣和其他離島至少1周；但有7家通過查核的公司，其所生產的豬肉乾、肉鬆則不在此限。

農委會防檢局說，21日在金門縣金沙鎮獅山海灘發現1頭漂流上岸的死豬，經過金門縣動植物防疫所派員採樣，送農委會家畜衛生試驗所檢驗，發現其非洲豬瘟病毒核酸呈陽性，基因片段與大陸分離病毒株相似度達100％。依地理位置研判應是從大陸漂來。目前海漂豬驗出非洲豬瘟病毒者共8例，金門6例、連江縣2例。

非洲豬瘟應變中心說，死豬發現地點已由金門防疫所消毒，發現地半徑3公里範圍內有4家養豬場，經獸醫師執行臨床檢查，豬隻健康良好無異常，但會繼續執行移動管制及採樣監測；也已針對與該頭豬隻接觸過的人員、車輛、器械及區域，徹底執行消毒。

防檢局說，目前非洲有32國、歐洲17國向世界動物衛生組織（OIE）通報非洲豬瘟疫情，含亞洲的大陸、蒙古、越南及柬埔寨。大陸全國32個省市區皆已成為疫區，合計137案例；蒙古有7省、11案例，越南30省、2332案例，柬埔寨則有1省、7案例，防檢局將持續加強邊境（機場、港口）把關。

農委會呼籲，民眾不要攜帶肉類產品入境，也不要網購國外肉品寄回台灣，違者將遭受重罰。也請國內的相關業者做好自衛防疫，提高生物安全措施。

(中時 )