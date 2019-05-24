劉天佐發文澄清。（圖／翻攝自劉天佐微博）

劉天佐發聲明。（圖／翻攝自劉天佐工作室微博）

40歲大陸男星劉天佐曾演出電影《何以笙簫默》、《海闊天空》等，8年前他與女星方慧登記結婚，今(24日)被陸媒爆和朋友聚會後與一名白衣長髮女子互動親密，兩人在車上擁抱，最後一起回女方家，而方慧最近造型是短髮，對此，劉天佐稍早澄清只是被扶，絕無出軌，「互相幫助，下不為例」。

綠葉男星劉天佐先前因演出電視劇《裸婚時代》「李冬」一角走紅，今他被微博「娛情先鋒隊」爆料，指某天深夜和朋友從北京某家歌廳出來，起先他被司機攙扶，一旁還有兩名男生朋友和一名白衣長髮女子，隨後該女和劉天佐一起上車，還一起回到女方家，使劉天佐遭質疑偷吃。

對此，《新浪娛樂》求證方慧經紀人，對方說：「都是好朋友，沒有親暱舉動，他倆（劉天佐夫妻）好的不得了」，劉天佐則發文：「沒有出軌，就是攙扶，互相幫助，下不為例」，並發聲明指出軌新聞嚴重失實，侵害劉天佐名譽權，正準備提告，「此事對劉天佐本人而言是一個極大的教訓，他必須用更自律的方式走好人生的每一步，也希望廣大網友在未來給他更多善意的監督和幫助」。

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(中時電子報)