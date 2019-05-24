◎同婚首日 2小時166對登記結婚

同婚專法上路，內政部最新統計，上午到10點為止，全台同婚對數已破百，達166對，新北38對最多，台南市則是拔得頭籌，首對新人8點就完成結婚。

◎蘇啟誠案外交部遭糾正 藍委要求召回謝長廷

去年9月燕子颱風侵襲關西機場事件，造成我駐大阪辦事處處長蘇啟誠輕生，而監察院經調查後糾正外交部。對此，國民黨團今召開「外交官之死、外交部之恥」記者會，要求駐日大使謝長廷應回台說明真相，而民進黨及立法院外交國防委員會也應立刻安排專案報告、運作調閱小組，否則會被國人譴責、唾棄。

◎川普暗示華為爭議 可在貿易談判中解決

美國總統川普23日首次將華為問題與陸美貿易協議做連結。他表示「從安全與軍事角度來看，華為是非常危險的公司」，但又說，華府很有機會能與北京達成終結貿易戰的協議，而與華為相關的爭端可能被納入其中。這顯示，川普最近處處針對華為，可能是視華為是陸美貿易戰的談判籌碼。

◎塑化劑無所不在 不只危害生殖也傷心

塑化劑不僅具有環境荷爾蒙生殖危害，台大醫 院進一步研究發現，塑化劑亦會增加頸動脈早期動脈硬化及冠心病風險，塑化劑在民眾生活中無所不在，空氣、灰塵、居家、辦公室及日常家用品到處都有塑化劑，醫師及專家呼籲政府相關單位製定相關產品含塑標準之外，亦提醒民眾減少塑化劑的曝露，平時可多洗手、減少塑化劑自口食入。

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(中時電子報)