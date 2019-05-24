國教行動聯盟今日上午召開記者會，批評教育部與大考中心，以及大學入學制度是「亂多元」、「利富害貧」，考試分發名額則由民情決定，並減少甄選入學名額，教育部透過新聞稿回應，不應以無根據之臆測抹黑高中辦學。

教育部表示，大學繁星推薦有嚴密檢核機制，並且大學甄選入學委員會每年皆會檢視推薦學校(高中)上傳成績差異，對於國教盟質疑繁星造假，教育部強調應提出具體事證，教育部定會嚴查嚴懲，否則不應以無根據之臆測抹黑高中辦學。

教育部也指出，完全尊重各校對於考試分發招生名額分配比例，對於考試入學分發招生名額比例並無上限，如有大學計畫比例拉高至50％以上，一定予以尊重核定。

此外，教育部也將要求招聯會及大學，檢討團體面試辦理方式，並強調大學申請入學無須花費龐大治裝費、印製書審資料，甚至今年個人申請分發結果並無大量同分增額，並將請招聯會研議學測因應第一階段同分參酌超量之設計。

至於部分校系在個人申請出現同分超額問題，教育部則回應，個人申請制度符合多元能力表現與適才、適性、適所之選才目標，有效降低休退學率及避免教育資源之浪費，且個人申請時程已往後挪移，降低對高三下學習之影響。

教育部表示，針對參採學測科目數、學測鑑別度、個人申請篩選倍率、志願數、第二階段甄試採團體面試等議題，各界看法未盡一致；教育部將會持續蒐集各界意見，並請招聯會依日前15所常委學校校長的聯合聲明，持續聆聽各界建議且在108學年度考季結束後，邀請相關單位與表達意見的團體，作更深入分析、討論及評估，以凝聚共識、精進做法、降低疑慮。

(旺報 )