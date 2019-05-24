高雄市長韓國瑜在市議會答詢時，語出驚人表示有前市府退休高官遙控「打韓小組」，並強調，只要對高雄市有點了解都知道是誰，對此，前高雄市文化局長尹立表示，現在攻擊韓的都是藍軍自家人，請韓不要利用話題來轉移施政不力的焦點。

尹立表示，針對韓國瑜市長在議會答詢的說法，根本是虛構的事情，反而開始攻擊韓國瑜的都是藍軍自家人，國民黨都已經變成「藍色蜘蛛網」了，韓市長現在在議會或媒體面前，一直在用中央卡韓，前朝黑函的角度發言，而且韓在議會發言講是聽說的，韓在沒有證據下卻在議會殿堂如此發言很不適當。

尹立說，韓市長在推動施政上是最高層的指揮官，需要各局處的文官配合，若韓不信任文官，都說文官在卡你，要如何上下一心為市民服務。

他強調，打韓小組他不可能參與，他離開公務體系後已是一介平民，怎麼可能有能力再去指揮事務官，如果真的有市府事務官聽從前朝官員指揮，那韓市長應該檢討自己的領導統御的能力是不是出問題，他建議市長好好施政，不要利用話題來轉移施政不力的焦點。

至於韓所說是否影射是前文化局長史哲，尹立說：「以我對他認識，應該不至於。」

(中時 )