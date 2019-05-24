為積極推廣本市原住民族傳統文化，提供偏鄉完善設施的教育環境，並保有原鄉既有之觀光景點設施之整建安全，積極推廣原鄉之農特產品，以吸引更多遊客進入原鄉旅遊，進而降低原鄉地區與都市間的各項資源之差異。高雄市政府洪副市長5月24及25日代表韓市長訪視那瑪夏區，除勘查部落入口意象計畫及施作地點外，並趁此機會慰問該區二戶貧困家庭之中輟生贈送字典及激勵書籍以茲鼓勵。

洪副市長東煒表示，那瑪夏是由南沙魯、瑪雅與達卡奴瓦三個村落所組成，西鄰嘉義縣阿里山鄉、大埔鄉、東鄰南橫公路桃源區、北鄰玉山國家公園、南鄰甲仙區，四面環山，氣候涼爽宜人，目前居民以布農族居多。多年前當地住民多為鄒族，以南鄒為主，之後將土地分給遷徙至此的布農族人，而後再把部份土地分給排灣族人，當地原住民生活在中央山脈及楠梓仙溪優雅的環境，帶來珍惜與願意分享的富有心境。

那瑪夏是全台最具自然生態與文化發展的原住民部落，主要因為那瑪夏盛產多樣農特產品，如咖啡、愛玉、青梅、水蜜桃等讓居民都可以自給自足，不虞匱乏。此外，該區最具自然生態當屬賞螢旅色廊道，每年4月更是吸引遊客到此遊賞螢的好機會。那瑪夏除了有生態自然觀光豐富資源外，惟因地處偏遠，更應積極推廣該區之特色，以吸引更多遊客到此旅遊。

惟該區因距市區較遠，居民生活較不易，低收入戶、隔代教養及多子女教育家庭亦不少，洪副市長此行除就亟待解決之公共設施現勘外，乘此機會關懷訪視該區弱勢家庭，尤其對於今(108)年5月因參加布農族運動會至腳受傷而輟學-耀宗-致贈獎學金、國英文字典及勵志書籍等，以資鼓勵繼續完成學業；除此之外，另贈送米、油、麵條、餅乾、冷凍包子、尿布與濕紙巾等一般日常用品，鼓勵並關心該區長者照顧晚輩之用心與辛勞，一點心意，幾許溫暖，帶給該區弱勢團體無比溫馨。

副市長洪東煒並表示，山明水秀的那瑪夏具有優質的觀光景點如三明火、12座便橋、賞螢步道、錫安山、青山茶園、八八瀑布、蝙蝠洞…等，更有豐富的農特產品如水蜜桃、咖啡、愛玉等，歡迎大家到那瑪夏旅遊觀光，並促進該區各項農產品之發展，將能帶給該區居民更多鼓勵。

(中時 )