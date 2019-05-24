雲林縣北港高中學生陳力嘉出身單親家庭，父親身障不良於行，靠小雜貨店維生，課後不但得照顧長輩、做家事，每每邊看店邊溫書，成績始終名列前茅，繁星上中央大學，卻沒錢北上讀書，北港扶輪社長張篤恭深受感動，贊助4年生活費，讓他求學無礙。

北港高中24日和北港農工、文生及巨人高中等4校舉辦聯合招生博覽會，陳力嘉在數千人面前接受張篤恭的資助，逆境向學、侍親至孝的勵志故事，傳為佳話。

家住水林鄉的陳力嘉是獨子，爸爸因行動不便無法工作，在窮鄉僻壤開了一間老舊雜貨店，常常鎮日無人光顧，一家4口難以為繼，生活十分清苦，但他「一對三」照顧3長輩、分擔家務、看店，課業表現仍然亮眼，繁星上中央大學電機系卻無錢念。

校長傅國樑積極為他募款，張篤恭慷慨資助4年生活費，讓他可以專心讀書，而食品業者謝奇峰也提供寒暑假打工機會，期勉他學有所成，回饋社會。

(中時 )