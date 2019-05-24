男子溪邊抓魚溺水，消防員將人救起時已無呼吸心跳。(桃園市消防局提供)

桃園市新屋區24日下午3點多發生一起溺水憾事，有2名男子相約到當地望間里新湖橋溪邊想抓魚，其中1名41歲徐姓男子，在往上游溯溪時不慎摔倒溺水，同伴突然發現人不見了緊急通報消防隊，桃園市消防局出動14名消防人員，大家分批在水面上及著潛水裝備在水面下尋找，在溪裡暗溝中找到徐男救上岸，無奈他已無呼吸心跳，家屬則是悲痛欲絕決定不送醫。

桃園市消防局第二大隊也呼籲民眾，勿在沒有救生人員的海邊、溪邊等水域進行水上活動，夏天將至，請民眾隨時注意戲水安全，避免發生憾事。

(中時 )