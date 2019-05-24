男子溪邊抓魚溺水 消防員救起無呼吸心跳 18:342019/05/24 中時 呂筱蟬 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 男子溪邊抓魚溺水，消防員將人救起時已無呼吸心跳。(桃園市消防局提供) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 男子溪邊抓魚溺水，消防員將人救起時已無呼吸心跳。(桃園市消防局提供) 桃園市新屋區24日下午3點多發生一起溺水憾事，有2名男子相約到當地望間里新湖橋溪邊想抓魚，其中1名41歲徐姓男子，在往上游溯溪時不慎摔倒溺水，同伴突然發現人不見了緊急通報消防隊，桃園市消防局出動14名消防人員，大家分批在水面上及著潛水裝備在水面下尋找，在溪裡暗溝中找到徐男救上岸，無奈他已無呼吸心跳，家屬則是悲痛欲絕決定不送醫。 桃園市消防局第二大隊也呼籲民眾，勿在沒有救生人員的海邊、溪邊等水域進行水上活動，夏天將至，請民眾隨時注意戲水安全，避免發生憾事。 (中時 ) #桃園市 #溺水 #溪邊 #男子 #憾事 也許您會感興趣 推薦閱讀 《傳產》華泰名品城全區開幕，桃園青埔機能日漸完整 12:332019/05/20 財經 520豪雨災情釀4人傷 全台292處淹水、農損1643萬 16:472019/05/20 社會 鬼門關前搶人 消防員獲模範公務員 16:552019/05/20 社會 桃園海陸嘉年華 嗨迎端午節 04:102019/05/21 地方新聞 豪雨農損逾3300萬 水稻瓜類「害了了」 16:472019/05/21 生活 連日豪雨農損3528萬 水稻損失近半 13:402019/05/22 生活 新北桃園合力出擊 查獲水汙元凶 11:502019/05/23 生活 同婚新人登記 桃園市長鄭文燦給祝福 16:192019/05/24 政治 桃市推第三件公辦都更 建國一村南區引資4億 16:162019/05/24 財經 鬧離婚燒炭被表揚 桃警烏龍榮譽狀惹笑話 17:232019/05/24 社會 社會熱門新聞 tag郭台銘「學貸48萬」被嗆乞丐 輔英校花神回網讚翻 - 社會 台南國一女校園墜樓身亡 警調查原因 - 社會 - 中時 中和工地大火 警消持續灌救中 - 社會 - 中時 high一半看到警察 藝人造型師小四住處搜出海洛因 - 社會 恐怖喔！老翁落水死亡送進殯儀館卻... - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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