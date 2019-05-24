彩虹橋圍欄及燈罩因鹽害嚴重鏽蝕。（巫靜婷翻攝）

彩虹橋橋面坑坑疤疤，苗栗縣議員張顧礫心痛魅力漁港失色。（巫靜婷翻攝）

垃圾及漂流木隨海浪沖上苑港漁港沿岸。（巫靜婷翻攝）

苑港漁港整體設施亟待修復改善，24日縣府農業處漁業科前往會勘。（巫靜婷翻攝）

苗栗縣苑裡鎮苑港漁港因鹽害侵蝕，港口設備多處損壞，24日縣議員張顧礫會同農業處前往會勘，指出知名景點彩虹橋年久失修，護欄處鏽蝕斑駁，路面坑坑疤疤，設施亟待修復改善，漁業科說明漁港整體環境設施改善已申請前瞻計畫，包含港區內沿岸垃圾將一併委由廠商清除。

苑港漁港位於苑裡鎮海濱北端，有「魅力漁港」之稱，除了拍賣新鮮魚貨外，觀光熱點彩虹橋吸引不少遊客朝聖，張顧礫指出，縣府推動慢魚運動，應先改善漁港基礎設施，不僅彩虹橋鏽蝕嚴重，漁港周邊設施長年受風沙吹彿及嚴重鹽害，垃圾隨海浪回流卡在消波塊間製造髒亂，修復後的維護管理才是重點。

通苑區漁會總幹事楊資暖表示，苑港漁港常積水，改善排水系統成首要之務，包含公共設施修復、橋樑除鏽上漆，建置及改善照明設備對漁民更為重要，小而美的港區期望加強綠美化維護自然環境，漁民只求有個安全進出的作業場域，進而帶動民眾到漁港採買魚貨創造經濟產值。

漁業科長李瑞隆指出，漁港整體改善計畫初估經費約3400萬元，已提報前瞻基礎建設，包含彩虹橋等景觀維護也納入其中，港區內消波塊滯留的垃圾將委由清潔公司清除，縣府預計8月在碼頭空地舉辦海洋觀光季，期盼中央核定經費改善港區，保障漁民出入安全兼顧慢魚觀光效益。

(中時 )