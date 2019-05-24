陸美在過去一年互相對價值數千億美元的商品加徵關稅。國際貨幣基金組織（IMF）23日公布一項研究發現，貿易戰陸美國對大陸商品徵收的關稅，幾乎全部由美國進口商承擔。

美國總統川普本月初曾表示，對大陸商品徵收更高關稅「充實了美國國庫」，金額高達1000億美元。惟IMF指出，因關稅上漲造成的成本幾乎全由美國進口商承擔，一些關稅更已轉嫁給美國消費者，其餘則由進口商通過降低利潤消化。

報導說：「從中國進口的（關稅加徵前）跨境價格幾乎沒有變化，關稅加徵後進口價格急劇上漲，與關稅幅度一致。」此外，關稅導致陸美雙邊貿易減少，但雙邊貿易逆差基本沒有變化。貿易戰還影響那些重點投資大陸市場的美國生產商股價。

貿易戰對生產商的影響更為複雜，受關稅影響的美國和大陸的生產商，均是潛在的輸家。IMF指，貿易戰迄今對全球增長的影響較溫和，但近來的緊張局勢升級可能會重挫商業和金融市場情緒、擾亂全球供應鏈。

(中時 )