苗栗縣歷史建築通霄神社休憩所修復現曙光，文化部文資局核定補助休憩所修復工程之8成經費共888萬元，讓全球唯一擁有燕翹脊屋頂的日本神社有機會逐步重現世人眼前，消息一出鎮民為之振奮，苗栗縣吞霄虎嶼山文化協會表示，文化藝術是軟體，硬體若順利發包修復，歷史與觀光平衡指日可待。

虎頭山通霄神社建立逾80年歷史，2002年登錄為歷史建築，目前本殿基座、拜殿、參道、鳥居等建築已完成修復，唯當時的接待人員的休憩所及神官辦事的社務所遲遲未能修繕，防止建物傾倒，文觀局爭取經費架設鋼棚架保護建物，並完成休憩所修復規畫設計提報中央爭取補助。

文資科長郭靜芳表示，休憩所修復工程總經費1100萬元，此次獲得補助8成經費辦理，完成行政程序後，將上網進行招標；另外社務所遭駐軍眷屬占用爭議，在通霄鎮長陳漢志親自拜訪溝通後已獲得住戶同意配合修繕，但礙於社務所損壞調查是2003年做的與現狀有差異，將積極向文化部提報計畫重新調查。

苗栗縣吞霄虎嶼山文化協會理事長曾煥昇指出，文化團體近年利用修復完成的拜殿場地辦展，每年約舉辦6個檔次的多元展覽活絡神社歷史建築群，觀察一年約能吸引近15萬人次造訪，可見神社仍充滿觀光潛力與魅力，期待文化藝術與歷史融合繁榮通霄。

(中時 )