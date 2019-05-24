印度空軍(IAF)計畫管理小組(PMT)發生嚴重的資料安全漏洞事件。負責飆風戰機(Rafale fighter)交易的巴黎辦事處發生了盜竊事件，竊賊不取財而是偷走文件。還不確定遭竊文件的性質，但顯然是印度政界權力風暴的一角，或許多年之後會被稱為「飆風門事件」。

噴射戰機世界(Fighter Jets World)報導，據消息人士稱，印度軍購項目管理團隊在巴黎的三個辦公室同時遭到闖入，有些保險櫃被打開，並且設法偷取了一些文件，還沒辦法查清楚被偷的文件是什麼內容，又是哪些勢力在指使。

法國警方已在調查中，不過他們沒有說明案件，僅說「不排除任何可能」。

2016年9月，印度與法國簽署了一項78.7億歐元的協議，要購買36架飆風戰機，該協議的時程頗趕，交機必須在簽約後的36個月內開始，並在67個月內全部交機完畢，也就是3年內要交出第一架戰機，其後以每個月1架的速度持續機，要是辦不到，50％的貨款會被抵消。該交易正按計劃進行，預計第一架戰機機將於今年9月交付。此外，該交易還包括飆風戰機的升級，印度要求飆風戰機需要特定的性能強化。

印度國防部、印度空軍與法國大使館，尚未就此竊案發表評論。

印度空軍的戰機種類相當多，包括自製的LCA光輝戰機(Tejas)、俄製的Su-30MKI、MiG-29、MiG-21、MiG-27；英法合製的美洲虎(SEPECAT Jaguar)、法製的幻象2000 、飆風戰機，其中以飆風性能最好，印度也對性能相當滿意，甚至海軍也曾考慮引進艦載型。

不過，飆風戰機的採購合約一直是印度政治鬥爭爭議的重點，印度反對派的國會主席拉胡爾·甘地（Rahul Gandhi）指責總理莫迪（Narendra Modi），修改了前任政府的飆風合約，將利益灌給印度富豪安尼爾·安巴尼(Anil Ambani)的航太公司，懷疑其中必有嚴重弊案。

(中時電子報)