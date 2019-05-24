台灣的大王球迷最擔心的事情發生了，王柏融在火腿隊最大的競爭者，年僅19歲的重砲手清宮幸太郎傷癒歸隊，也因為他右手傷勢因此在二軍復健期間都擔任指定打擊（DH），清宮重返一軍後也以指定打擊為主，擠壓到同樣守備位置的王柏融，24日對戰西武的比賽王柏融本季第二度未在先發行列，改由清宮幸太郎先發第7棒、指定打擊。

清宮幸太郎是火腿隊備受矚目的新星，日前因右手骨折下二軍，目前出賽8場比賽都是擔任指定打擊，敲出6支安打、1支全壘打，打擊率2成50。24日重返一軍後立刻先發，不過因為傷勢問題因此依舊擔任指定打擊，這同時也會壓縮到王柏融上場機會，若王柏融要爭取先發，可能將要多下場守左外野。

王柏融目前出賽33場、打擊率2成85，不過僅出現1支全壘打，長打也鮮少出現。月初因大腿緊繃下二軍休息後，僅有1次未在先發名單之中，今日對戰西武的比賽再度沒在先發行列。

(中時電子報)