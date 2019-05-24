楊珣（左）和徐蓓婕（右）在親友祝福下完成結婚登記。（何冠嫻攝）

楊珣（左）和徐蓓婕（右）24日完成結婚登記，能成為彼此合法伴侶相當高興。（何冠嫻攝）

5月24日為同性婚姻合法的第1天，苗栗縣有8對新人完成登記，縣內首對登記的女同志伴侶楊珣和徐蓓婕一早抵苗栗市戶政事務所在親朋好友的見證下完成登記，成為彼此的合法伴侶。

楊珣和徐蓓婕2013年認識，並在2014年交往，隔年便舉辦公開「結婚」儀式，雙方家人與好友們皆前往祝福。婚後徐蓓婕將戶籍遷到楊珣家中，稱謂註記為「寄居」，直到24日辦理完結婚登記，在楊珣媽媽與徐蓓婕哥哥的見證下，合法成為「家屬」。

24日徐蓓婕與楊珣成為苗栗縣首對登記結婚的同性伴侶，希望苗栗的同志也能勇敢站出來。另在苗栗市、頭份、竹南、大湖共計有8對新人完成結婚登記，眾人紛紛獻上祝福。

徐蓓婕與楊珣認清自己的性向後，向家人坦承，都受到滿滿的祝福及支持，為她們最大的後盾，讓楊珣、徐蓓婕感到窩心與幸運。楊珣媽媽表示，楊珣10多歲就吐露性向，而她也只要求2點，「國中、高中不准談戀愛」、「不要干擾別人」，並讚楊珣都做得很好。

楊珣媽媽指出，「不論是同性戀、異性戀，都需受尊重」且2人交往後，兼顧學業、課業，為情侶交往典範，如今法律能保障她們結婚，享有婚姻平權，楊媽媽表示，她們值得被祝福。

(中時 )