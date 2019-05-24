北勢國小舉辦「午餐吃光光」競賽，學童開心完食不留廚餘。（陳淑娥攝）

台中沙鹿區北勢國小配合食農課程，這學期舉辦「午餐吃光光」競賽，吸引20多個班級踴躍參加，學童為了達標可以吃西瓜、DIY披薩，個個埋頭認真吃飯。校長王慶祥表示，學校廚餘量明顯減少，孩子也樂於吃午餐不挑食，養成了許多好習慣。

北勢國小「午餐吃光光」競賽由各班自由報名，學校提供的午餐主菜、副菜、青菜均吃完算1餐，累計20餐可換香甜西瓜1顆，達30餐全班可DIY披薩；活動自4月中起跑，有20多個班級參賽，目前2個班級已達標，風光抱走大西瓜。

為了提醒同學午餐吃光光，教室的黑板也寫上剩幾餐就能得大獎，勉勵大家多吃一點。同學表示，通常盛完第1輪後還有剩菜，最後總是吆喝班上食量大的男同學再加油；三年級林同學說，「自從參加活動後，每天吃了好多菜，吃得好飽。」

王慶祥指出，學生都很認真吃午餐，廚房每日廚餘量明顯減少，家長也表示孩子回家變的不挑食，有些班級更把午餐吃光光當成習慣！北勢國小今年持續申請食農教育計畫，希望透過參訪有機農場、農作體驗讓師生了解蔬菜及食材生長歷程，並懂得珍惜得來不易的食物。

(中時 )