一名遭通緝的藍姓男子企圖從東港偷渡出海前往大陸廣東，被警覺的安檢人員乘快艇攔截逮獲時還佯裝印尼漁工，最後被印尼翻譯用印尼語測試識破。高雄地院日前宣判，藍男、船長及船員依違反入出國及移民法，各判刑3月、5月及4月，均得易科罰金，全案可再上訴。

判決指出，藍男有公共危險、毒品危害防制條例、詐欺、殺人未遂等前科，遭桃園地檢署、桃園地院、台北地檢署通緝。2018年10月，藍男透過友人介紹，到屏東東港魚市場與一名綽號「富哥」的男子接洽，雙方談定20萬元價碼，從東港乘漁船前往大陸廣東省。

富哥找來一名王姓男子以6萬元的代價擔任船長，另找來一名王姓男子假扮船員，眾人於2018年11月8日清晨在東港漁港集合碰面，藍男現場繳出20萬元給富哥後，躲進「逞福財號」船尾魚艙內，用破舊的棉被遮掩身體，成功躲過出海前的報關檢查。

眼見船已駛向外海，船長通知藍男可以爬上甲板抽煙，沒想到此時後方卻警鈴大作。原來，安檢人員事後警覺該船有走私前科，安檢時也沒發現魚餌與碎冰，驚覺有異，中午隨即駕快艇於中芸外海約4.8海浬處攔截該船。

為了躲避查緝，皮膚黝黑的藍男還持假護照、偽裝成印尼漁工。海巡人員將人帶回偵訊時，特地請來印尼籍翻譯，當場識破藍男的身份，將一干人等移送法辦。

法官依違反入出國及移民法，判處藍男3月徒刑，另體諒船長王男捕魚收入不穩定、船員王男擔任臨時工家境貧寒，各處5月及4月徒刑，三人均得易科罰金、可再上訴。兩名王男均緩刑2年且需接受2次法治教育，船長王男犯罪所得6萬元沒收。

(中時 )