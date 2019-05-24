同婚合法化，5月24日第一天起開放同志結婚登記，交往10年的邢小姐與梁小姐帶著自己才6個月大的女兒來南屯戶政事務所登記，等待櫃檯作業期間，一家人親密互動，瀰漫著幸福洋溢的氣氛，羨煞許多旁人，邢小姐說，她們交往10年，因為看到朋友在日本做試管嬰兒成功，所以她們去年也去日本大阪做，順利生下女兒，是我的卵子，由梁小姐懷孕，是我們愛的結晶。

35歲的邢小姐和36歲的梁小姐，是大學同學認識交往的，因為在一起10年了，想要擁有自己的小孩，也很喜歡小孩，就想做試管嬰兒，因為有朋友在日本做試管嬰兒成功，去年就去日本大阪做，邢小姐指出，卵子由我這邊取出，梁小姐懷孕，去之前先在台灣找醫生幫忙，調養身體半年，再打排卵針，取卵、受精、植入則是在日本完成，懷孕過程也很煎熬，因為要很準確的知道是哪一天植入、哪一天必須要驗到二條線，所以每個禮拜都很教熬，還有就是等心跳，因為一開始是植入二個胚胎，都有心跳，但到下一周再檢查時，就只剩下一個。

邢小姐說，由於彼此的家庭都很傳統，不過結婚時雙方家長都贊同，婚宴也依循傳統進行，提親、拜別等儀式都照步驟來，覺得不可思議，真的通過了，也沒有想太多，實際上我們住在一起太久了，今天好像只是來補一張紙，其實也是家人一直在催，結婚後孩子也比較有法律上的保障。

邢小姐說，同婚法通過真的很開心，不曉得為什麼有人不開心，因為也沒影響到別人，也有人擔心她們的小孩也會變同性戀，問題是「我們也都是異性戀生出來的啊！沒有辦法去決定你是該是什麼！」不過「還是很感謝，很民主的讓我們成家立業！」

(中時 )