在疾病發生之前，就致力於預防，並減輕罹病所帶來的危害或死亡風險所做的努力，就是預防醫學（Preventive Medicine）。不要等到生病了，才去追悔過去的生活方式，是預防醫學醫師全力以赴的使命。家醫科出身，目前致力於「醫於未病，養壽抗早衰」的醫師洛桑加參，提出「一樣過日子，但可以過得更好」的私房養生術。

每天早上醒來他必做這2件事

洛桑加參是西藏人，從小生長在香格里拉的高山峻嶺中，還曾出家2年，後來因緣際會來到台灣，考上國防醫學院，選擇家醫科，曾任壢新醫院家醫科醫師、台北榮總神經再生中心特約醫師，現任洛桑預防醫學集團院長。問他有什麼樣的私房養生術，他簡單扼要提供2點：

1.每天晨起一定喝水

洛桑醫師說，晨起喝水是開啟身體一天運作的源頭，「只要水分喝夠，血液循環會變好，免疫力自然會提升。」不過他不喝冰水和冷水，即使是夏天，也會喝一大杯溫水。

2.花幾分鐘與自已對話

「現代人的資訊太多太雜，平靜的時間太少了，」洛桑醫師說，「每天早上醒來的第一個念頭很重要，要懷著感恩的情緒，告訴自己『今天又是新的開始』，幫助自己在愉悅的心情下展開一天。」

為什麼在分秒必爭的早晨，得先花時間讓自己心情愉悅？洛桑醫師說，健康不只是照顧身體，這個道理大家都知道，但看不見的心靈層面，卻往往被拋在腦後，非等到壓力過大、情緒瀕臨崩潰時，才會聽見心靈發出來的求救聲－自律神經失調。

洛桑醫師強調，人若長期處在壓力過大或緊張焦慮的狀態下，會造成神經免疫系統紊亂，進而出現自律神經失調的症狀，像是頭痛、心悸、腸胃不佳、手腳冰冷、記憶力衰退、失眠、多夢、胸悶、便祕、腹瀉等，不少人可能反覆依個別症狀就診卻找不出病因，如果同時出現的症狀越多，越可能是身體的自律神經已經失調。

「現代人的自律神經失調多半是因為交感神經過度亢奮，如果能靜下心、生活步調放慢點，就能提升相較顯得低下的副交感神經，大大改善自律神經失衡的狀態。」

藏傳養生術簡單三招 幫忙調順自律神經

自幼生長在藏區的洛桑，在台灣求學過程中，不但學習各種西方知識，也難以忘懷藏醫藥學的底蘊，多年行醫的臨床經驗之後，洛桑認為，「所有疾病的發生都提供我們一個機會，讓我們去察覺我們的身心靈，或許有個部分需要被關心了。」

他說，「在西藏人觀念中，疾病源自於我們的心魔，仔細想想，身體的免疫、代謝系統要不要好好發揮功用，決定權其實在我們自己手上。是不是該好好聽聽身體想說什麼？試著去問自己的身心靈『都還好嗎?』他提供幾點自己日常奉行的動作，從心開始養生。

1.大禮拜（伸展全身）

無關宗教信仰，從站著到五體投地如跪拜狀的大禮拜動作，其實就是盡量伸展身體，在趴地的同時，和緩的動作也能讓心情跟著沉澱。在家有空時就花幾分鐘伸展一下，對痠痛的身體有明顯的幫助。

2.靜坐（沉澱心靈）

洛桑醫師表示，如果可以每天挪些時間靜坐，「原本過度的心臟跳動節奏會逐漸和緩下來，交感神經恢復穩定，改由副交感神經主導，此時大腦情緒調節能力增強，免疫力提升，對快樂的感受能力更能大大提高。」

3.接地氣(親近大自然)

「根據我自己的接地經驗」，洛桑醫師說，「赤腳踏浪、脫掉鞋子在沙灘上散步、或是光腳踩在有露水的草地上，都能很快讓身體感到舒服，但記得赤腳時要避開尖銳物，也不要踩在過於凹凸的硬面上，避免受傷。」

這3個與藏傳養生術息息相關的動作，目的都在幫助身心放鬆。「身為預防醫學專業醫師，我經常向病人解釋病情，我發現如果病人的心態很難轉換、缺乏改變的動力時，就算給他再好的療程、吃最好的藥，他的狀況也很難有大幅度的改善。通常要等到病人願意轉念，恢復健康的速度才會比較明顯，否則就像在原地踏步，甚至每況愈下，」對此，洛桑醫師感慨萬分。

(中時電子報)