夏日腳步逼進，己經有不少專家、KOL、達人在網路上分享許多的穿搭方式，而在所有的穿搭法中，「短T」絕對是不可缺少的穿搭元素，即使每個人喜歡的風格不盡相同，但是就有這麼一款T恤因為神百搭，而被網友號稱為夏日「神T」！

到底有多神呢？我們今天就來為大家破解它四大超神關鍵點，畢竟衣櫃每年都會隨潮流加入新意，唯有百搭的素T能夠搞定你穿搭上的難題，即使一週都穿它也可以輕鬆搭配出不同風格！神T不但春夏流行色一次到位，時尚設計感與完美剪裁更能讓男生潮、女生仙，也難怪連小S、倪妮、井柏然也搭上這股熱潮，好幾次私服穿搭正是神T在身，同時也有許多時尚編輯對它的剪裁和材質愛不釋手！

【神修身！人人都可輕鬆駕馭的修身版型】

擁有這麼多優點的「神Ｔ」真面目是什麼呢？其實它就是UNIQLO U圓領寬版T(https://s.uniqlo.com/2YNoC1V )，廣受消費者喜愛的程度讓它從原本一季性商品變成全年度商品，輪廓超修身、講究材質與縫線設計，每一處細節都經過細心的解構，時尚設計感、造型百搭，難怪銷量超火熱，換算下來平均每家中就至少有3.5件！

【神設計！血統大有來頭 完美設計源自於巴黎】

細說這款「神Ｔ」它的來頭可不小，由巴黎研發中心設計團隊(Hermes前創意總監Christophe Lemaire帶領由世界各國精英組成的團隊)精心設計打造豐富的基本款T恤，除了原料挑選質感出眾的棉質布料外，從版型到設計的每個小細節皆用心處理，即使簡約但絕不簡單！團隊非常的了解，一件好的Ｔ恤絕對可以做到從內到外的講究，沒有一個細節可以被妥協！

【神色彩！無論今年什麼Pantone色都抓得住】

除了舒服好穿之外，神T最讓人瘋狂的便是它超齊全、超過60種以上的色系，一定可以從中找到最適合你的顏色，也不怕每一年更新的主流Pantone色是什麼，神T就是對時尚超敏睿，網羅當季最流行的色彩，讓你一直走在潮流最前面，輕鬆當潮人！

【神百搭！自帶氣場的場合穿搭攻略】

既然是百搭神T，當然無論什麼樣的穿搭場合都可以一T搞定！現在我們就針對幾種場合的穿搭提供建議，讓你自帶氣場出現在每一個場合：

(1)上班族穿搭攻略：男士建議以深色或素色系神T為主，搭配合身的丹寧褲或是卡其褲，既可沉穩內斂、也可展現穩重的氣息，但又不會顯得嚴肅、無趣；女士今年流行大地色系以及奶茶色系神T，可以這樣的色系為主體，搭配白色裙子或是紗裙，簡約得體又不失優雅。

百搭神Ｔ讓你自帶氣場、輕鬆悠遊各種場合。

(2)約會穿搭攻略：男性可選擇淺色的素色系神T、搭配牛仔襯衫與卡其休閒褲，給人親切又有型的印象；而女性建議搭配牛仔短裙，將神T紮起不僅可以展現出身材曲線，同時又能穿出微甜美性感FU。

(3)休閒旅遊穿搭攻略：建議選擇淺色系為主，搭配上牛仔褲或休閒裙，給人乾淨清爽的氣息；如要參與戶外活動，配件可選擇棒球帽、球鞋做搭配，風格立馬轉變成潮味十足！

「神Ｔ」來頭不小，巴黎研發中心設計團隊由Hermes前創意總監Christophe Lemaire帶領由世界各國精英組成的團隊精心設計。

【U管家神降臨 完美你的穿搭術！】

有了「神Ｔ」之後輕鬆搞定上半身，但可能有些人在穿搭時會不小心迷失在茫茫褲海裡…放心，你的煩惱「U管家」都聽到了！現在只要加入UNIQLO「LINE U管家」就能幫你找到完美褲裝，不用煩惱選購後有不合身型的問題，購物服務再升級，免費快速修改褲長、30天免費退換貨！快速便利的購物體驗、輕鬆打造個人專屬「褲卡」，不僅有個人化的推薦款，還能記錄尺寸方便回購查詢，買褲超EASY！

(中時電子報)