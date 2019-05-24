台中市啟聰學校校舍因長期使用損壞老舊情況嚴重，國民黨立法委員沈智慧24日邀集教育部國教署及台中市教育局等官員會勘，為學校爭取1億4010萬元整建經費，建立「全國性特教庇護示範工場」提升學校競爭力。

沈智慧指出，台中啟聰學校創校62年，校舍老舊不堪，外牆年久失修，多處壁癌、影響環境衛生與大樓安全，師生長期處在劣質教學環境中，令人憂心，既不符合現代特殊教育現狀，間接影響教學品質及學生學習。

沈智慧提出，近年來學校面臨少子化衝擊及減班壓力，老舊校舍亟待整體規劃改善，修繕國中小部及職能教室經費得花1760萬元，而學校最需要的新教學大樓經費更高達1億2250萬元，需要中央經費挹注地方編列預算，以協助校園整建。

教育部國教署原民特教組蔡志明組長說，校方「單點爭取」預算不太理想，建議學校應該拿出整體計畫，配合教育局預算編列時程，呈報教育部來協助， 只要有安全疑慮的、亟需改善的校舍，國教署會全力配合編列預算。

沈智慧表示，台中市啟聰學校占地7公頃，鄰近台中工業區及74號快速道路、國道1號，因地利之便，建議校方建立「全國性特教庇護示範工場」，尋求教育部、勞動部、衛服部、民間募款，創造多元化特教庇護工場，讓特教生有多元發展的空間。

(中時 )